出口民调：内坦亚胡在议会选举未能取得绝对多数

（早报讯）出口民调显示，以色列总理内坦亚胡领导的右翼政党利库德集团在第24届议会选举中领先，但未能取得绝对多数。

彭博社和新华社综合报道，根据出口民调，利库集团在议会120席中取得54至55席。在电视台发布这些数字不久，内坦亚胡就在推特上说；“很显然绝大多数以色列公民都是右翼支持者，他们希望有一个右翼政府。”

以色列第13频道电视台当晚公布的出口民调显示，利库德集团获得议会120个席位中的32席，位居第一；前财政部长拉皮徳领导的中左翼政党“拥有未来”党获得16席；中间党派蓝白党、宗教政党沙斯党、“以色列是我们的家园”党、阿拉伯政党联盟“联合名单”党四个政党各获得8席。

从阵营来看，由利库德集团及三个宗教政党组成的内坦亚胡阵营获得54席，由“拥有未来”党、蓝白党等组成的反内塔尼亚胡阵营获得59席，两个阵营均未达到组阁所需的61个席位。目前尚未表态支持哪一阵营的统一右翼联盟获得7个席位。

另据以色列第12频道电视台公布的出口民调，利库德集团和“拥有未来”党分别获得31席和18席。此外，内坦亚胡阵营和反内坦亚胡阵营分别获得53席和59席，统一右翼联盟得8席。

以色列第24届议会选举投票于周二（23日）举行，共有38个政党和党派联盟角逐议会120个席位。以色列官方初步计票结果将于周三公布，最终结果预计在一周内公布。

以色列议会实行一院制。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

2019年4月以来，以色列已举行了三次议会选举，前两次均组阁失败。利库德集团和中间派大党蓝白党2020年5月组成联合政府打破了组阁僵局，但双方因分歧严重合作破裂，议会于同年12月宣告解散。