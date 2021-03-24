美国媒体在后特朗普时代“失宠”

（早报讯）美国前总统特朗普下台后，白宫和新闻媒体的对立关系瞬间消失，美国民众追捧新闻的热情也随之冷却。

法新社报道，市场调查公司ComScore的最新数据显示，特朗普卸任后，美国主要新闻媒体包括美国有线电视新闻网（CNN）和《纽约时报》的收视率和订阅量都大幅下跌，这对原本就已走向低迷的媒体业造成沉重打击。

有分析认为，随着特朗普的下台，美国政府已“恢复平静”，这意味着能够抓住民众眼球的新闻也减少了。

过去四年，CNN与特朗普的关系势同火水。根据尼尔森（Nelson）的数据，今年3月CNN黄金档的收视率与一年前相比，下挫了多达50%，其竞争对手包括福克斯新闻和微软全国广播公司（MSNBC）的跌幅相对较小。

另据研究公司ComScore的数据，从去年11月到今年2月，《纽约时报》的在线访问量下降了30％，《华盛顿邮报》也降了27％。

哈特福德大学传播学教授基亚拉说：“这不是一个新的经济现实，多年来，我们一直看到这种下降趋势。”

基亚拉说，在特朗普执政期间，《纽约时报》的网上订户大幅上升，CNN也收视长虹，但这些都暂时性的现象。他说，长期趋势是，人们逐渐从有线电视和纸媒转移到线上平台，“我的学生几乎都是从社交媒体获取新闻资讯。”

不过，霍夫斯特拉大学传播学院院长卢卡西维奇认为，美国人可能已决定摆脱围绕特朗普的丑闻以及他和媒体之间的纷纷扰扰。

卡西维奇说：“我认为人们已很厌倦针锋相对、充满对抗性的报道，这不难理解……人们希望回归自己感兴趣的事，把重心放在家人和孩子身上，不想再碰新闻。”他不认为媒体收视率或读者量下跌单纯与特朗普下台有关。

卡西维奇说：“特朗普当然希望大家这么想，认为美国媒体没了他绝对不行，但我不认为是如此。”