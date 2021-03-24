柬埔寨五个省份执行口罩令 两人以上场所不戴口罩将罚款250美元

（早报讯）柬埔寨卫生部24日宣布，作为疫情暴发区的首都金边和四个省份民众外出必须佩戴口罩，两人以上场所不戴口罩，最高可罚250美元（336新元）。这四个省份分别为波罗勉省、干拉省、西哈努克省和暹粒省。

“2.20”疫情社区感染持续蔓延，迫使柬埔寨收紧防疫措施。卫生部部长兼抗疫部际委员会主席蒙文兴22日颁布防疫新规定，在人潮聚集的公共场所或2人以上聚集的场所，必须佩戴口罩。

卫生部强制规定，企业、公司、工厂、银行、商场、商店等办公场所，所有人员必须佩戴口罩，办公场所必须规划至少1.5米社交距离。无论如何，卫生部批准，因健康因素无法佩戴口罩者，在办公期间可以不用戴口罩。

卫生部强制规定，客运车司机，企业、银行柜台人员，餐厅、客栈、酒店、按摩店职员，因日常接触人员比较多，因此上班期间，必须全程佩戴口罩。

卫生部警告，上述特定人群和特定场所需严格遵守上述规定，否则将面临高额罚款。

据洪森总理于3月12日签署的二级法令指出，特定人群必须在特定场所戴口罩，拒不戴口罩可罚款20万至100万柬币（约67新元至336新元）。法令第四条规定，私人企业和工厂等必须做好防疫工作，规定人员佩戴口罩、提供消毒液，对进出人员量测体温。不戴口罩、发烧37.5度以上人员将被禁止进入。如果违反防疫规定，业者将面临200万至1000万柬币罚款。

法令也规定，组织聚集性活动和其他社会活动，如果违反防疫规定，比如没有规划社交距离，活动负责人将面临100万至500万柬币罚款。