接种疫苗后放松警惕 美国四州疫情反弹恶化

（早报讯）在美国如火如荼推进冠病疫苗接种之际，一些州的疫情却有恶化的迹象；卫生官员担心，变种病毒肆虐和人们放松警惕将抵消接种疫苗对于防疫的作用。

根据美国卫生部数据，密歇根和明尼苏达两州近期冠病感染者激增，两地医院接收的确诊和疑似病例分别上升了70%和32%。纽约和新泽西两州的每天住院人数也止跌回升。据彭博社追踪报告，这四州人口接种疫苗的比率在19％至21％之间，与全国总体水平一致。

疾控中心主任瓦伦斯基周一在记者会上指出，东北部和中西部地区的新增病例更是大幅上升。

与此同时，全国住院率呈平行线也令人担心，因为1月和2月的住院率一直保持下降。冠病死亡病例虽然保持下降，但过去一周的降速放缓了。

瓦伦斯基说，美国应该把这些最新数字视为“警告信号”。“在病例居高不下和变种病毒在全美迅速传播的情况下，一再放松限制措施对于全国所取得的抗疫进展构成了严重威胁。”

美国运输安全管理局的数据显示，刚过去的星期天，在美国机场登机的旅客人次达150万，是去年3月15日以来的最高。大部分出行者是度春假的旅客。

佛罗里达州迈阿密海滩市就因为数以千计的大学生聚集欢庆春假，宣布实施紧急状态和宵禁。

瓦伦斯基警告，现在还不是出游的时候，美国人若不提高警惕，可能躲不开原可避免的另一波疫情。