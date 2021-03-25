以色列议会选举：暂无阵营获得组阁所需席位

（早报讯）以色列中央选举委员会周三（3月24日）说，根据对以色列第24届议会选举约90%选票的统计结果，暂无阵营获得组阁所需的61个席位。

新华社报道，初步计票结果显示，现任总理内坦亚胡领导的右翼政党利库德集团获得议会120个席位中的30席，位居第一；前财政部长亚伊尔·拉皮徳领导的中左翼政党“拥有未来”党获得18席；宗教政党沙斯党获得九席；中间党派蓝白党获得八席。

从阵营来看，由利库德集团及三个宗教政党组成的内坦亚胡阵营获得52席，由“拥有未来”党、蓝白党等组成的反内坦亚胡阵营获得56席，两个阵营均未达到组阁所需的61席。目前尚未表态支持哪一阵营的统一右翼联盟和阿拉伯人政党“联合名单”党分别获得七席和五席。

内坦亚胡当日表示，不排除与任何政党合作，以色列需要一个“稳定的政府”。

拉皮徳当日表示，将与其阵营各方协调下一步行动，将竭尽全力为以色列建立一个“理智的政府”。

以色列媒体分析指出，新一届政府的成立路径尚不清晰。

以色列第24届议会选举投票于当地时间23日早上7时至晚上10时时举行，共有38个政党和党派联盟角逐议会120个席位。以色列议会实行一院制。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。