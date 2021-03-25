科莫又被指曾要求优先给自家人做冠病检测

（早报讯）美国纽约州州长科莫性骚扰丑闻还未告一段落，近日他又被美媒爆料称其曾指示当地卫生官员对自己的家人优先进行冠病检测。

据路透社引述《华盛顿邮报》周三（3月24日）报道，63岁的科莫被指曾要求卫生官员优先为其亲属及政府相关人士进行冠病检测。在科莫的家庭成员中，优先接受检测的包括科莫的弟弟、美国电视新闻网（CNN）主播克里斯·科莫，以及他的母亲和至少一个姐妹，其中部分人还接受了多次检测。消息人士还透露，科莫的亲属或同事的检测样本被视为“关键样本”，且能够比其他人得到更快的处理。

至少八名女子指科莫对其性骚扰或做出不当行为，科莫的政府也被披露低估了因冠病死亡的疗养院死亡人数，因此要他下台的声音越来越大。科莫否认对他的指控，并重申他不会辞职。

《华盛顿邮报》引述三名未具名的知情者说，纽约州的一名顶级医生曾拨电给科莫的家属或关系密切的伙伴，包括弟弟克里斯·科莫以进行检测。克里斯·科莫在疫情初始的冠病检测呈阳性。

科莫发言人回应路透社说：“我们应该避免盲目地改写过去的努力。在此大流行的早期，当人们非常重视追踪接触者时，我们绝对超越一般努力地让人们接受检测。”

发言人在声明中补充说，这些努力包括“在某些情况下，要去人们的家中-在新罗谢尔这样的地方挨家挨户-从那些被认为接触过冠病的人那里取样，以查明病例并预防其他情况。”声明说，在得到协助的那些人中，“包括立法者、记者、国家工作人员及其家人在内的普通民众，他们担心感染了这种病毒，并且有能力进一步传播这种病毒。”

CNN在声明中说：“我们一般不会参与员工的医疗决定。”“然而，这并不奇怪，在一个世纪一次的全球大流行的初期，当克里斯（科莫）表现出症状并担心可能的传播时，他转向任何人寻求建议和帮助，就像任何人一样。”