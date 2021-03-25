法国禁止六人以上户外集会

（早报讯）法国官方周三（3月24日）宣布，为遏制冠病疫情，全法范围内禁止六人以上户外集会，违者将会被处罚。法国文化部长巴舍洛因感染冠病被送往医院接受治疗。

中新社报道，法国内政部指出，这项禁令实际上是根据去年10月底第二次全法“封城”时颁布的相关法令重新实施的。内政部长达尔马宁强调，当前冠病在全法范围内广泛传播，民众必须严格遵守该禁令。他表示，内政部已致电各地行政部门，敦促各级官员严格监督该禁令的执行。

内政部称，在户外聚集方面只有警方许可的活动、专业工作、民众外出乘坐公共交通工具以及参加葬礼可以不受禁令限制；但参加葬礼的人数上限为30人。

法国文化部24日称，文化部长巴舍洛因感染冠病被送往医院接受治疗。74岁的巴舍洛20日确诊感染冠病后，有“呼吸系统症状”。她于上周接种了首剂疫苗，不过医生认为她在接种疫苗前已经感染了病毒。

巴舍洛是近期第二位因感染冠病被送往医院的法国政府部长。巴舍洛身边的工作人员透露，她的健康状况目前稳定。法国劳工部长博尔内是近期首位因感染病毒被送往医院治疗的部长，她的健康状况已在最近数日内恢复，并于24日出院。

巴黎大区疫情仍在恶化。根据巴黎大区卫生局发布的最新数据，该地区的冠病发病率增至每10万居民中有560名感染者；该地区现有住院患者6643人，其中重症患者已增至1386人。

法国卫生部发布的最新疫情数据显示，法国冠病住院患者增至2万6876人，重症患者增至4651人。