指加拿大对俄制裁非法 俄将做出相应回应

（早报讯）针对加拿大对俄制裁一事，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周三（3月24日）在莫斯科举行的新闻发布会上表示，加拿大对俄施加的制裁是非法的，俄罗斯将做出相应的回应。

中新社报道，24日，加拿大宣布因纳瓦尼事件对俄罗斯进行制裁，制裁的对象包括俄安全局局长在内的九名高级官员。此前，美国、欧盟就纳瓦尼事件对俄做出了制裁。

据《俄罗斯报》援引俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基当天的话说，加拿大对俄施加制裁是“徒劳的”，也是毫无依据的，俄罗斯不会不做出回应。

斯卢茨基强调，加拿大对俄方人员的制裁名单实际上是重复美国的。制裁是遏制俄罗斯、干涉俄主权事务的手段之一。俄方做出的回应将是对等的。

纳瓦尼是俄知名反对派人士。去年他在乘机前往莫斯科的途中突然陷入昏迷，疑似中毒，随后飞机紧急迫降在鄂木斯克。当地医生称，未在纳瓦尼体内发现毒药痕迹。纳瓦尼后被专机接到德国柏林一家医院接受治疗。治疗期间，德国、法国、瑞典等国实验室证实纳瓦利内遭受了“诺维乔克”类神经毒剂袭击。对此，俄方则予以否认。

此后，身在德国的纳瓦尼称，自己将于今年1月17日返回俄罗斯。17日纳瓦尼抵达莫斯科谢列梅捷沃机场后，因多次违反缓刑条例而被拘留。