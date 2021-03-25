货轮搁浅苏伊士运河 保险业者：船主可面临数百万美元索赔

（早报讯）巨型货轮在苏伊士运河搁浅，保险业消息人士表示，船主和保险公司将面临数百万美元的索赔。

路透社报道，苏伊士运河管理局表示，这艘长400米、重22.4万吨的“长赐”号货轮于23日早晨因强风和沙尘暴丧失操舵能力并搁浅，全球海运有中断多日的危险。当局目前仍在努力进行脱浅工作。这艘货轮的东家是一家日本公司。

据报道，目前至少有30艘船在“长赐”号北部受阻，三艘在其南端的船只的通行也受到阻碍。另有公司表示，有20多艘运载原油和精炼产品的油轮也受到影响

保险业消息人士表示，该船和其他困在运河的货轮上货物的所有人也会向该船的保险公司提出理赔要求，原因是货物变质或违反交货期限。另外，有关当局还会对运河受到的损害提出赔偿要求。

保险消息人士称，这类规模的集装箱船可能为船体和机械损坏投保1亿美元至1.4亿美元的保险。两名消息人士称，该船已在日本市场购买了保险。据悉，脱浅工作的费用将由船体和机械保险人承担。

一位不愿透露姓名的航运律师说：“这可能是世界上最大不涉相撞的集装箱船灾难。”

据悉，苏伊士运河作为全球最为繁忙的海运通道之一，每年原油通航量约占全球原油贸易量的9%。受货船在苏伊士运河新航道搁浅，造成航道拥堵的消息影响，国际油价24日大幅收涨。