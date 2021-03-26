韩国延长防疫措施至4月11日

（早报讯）韩国中央灾难安全对策本部周五（26日）表示，为严防疫情扩散蔓延，决定将现行防疫响应级别（首都圈2级、非首都圈1.5级）再延长两周至4月11日。

韩联社报道，韩国政府3月15日已再度延长同等防疫级别至28日，对策本部当天发布的“保持社交距离调整方案”又将期限延长至4月11日午夜。至此，该高强度防疫措施已持续近两个月。

具体来看，继续禁止五人以上私人聚会（直系亲属家庭聚会和婚前双方家长见面等例外）；禁止首都圈餐厅、咖啡厅等公众聚集设施晚10时以后营业；参加婚宴丧葬等聚集活动的人员规模限制首都圈99人以下、非首都圈499人以下；首都圈和非首都圈参加礼拜的人员规模分别限制在宗教设施可容纳人员的20%和30%。

在延长现行防疫等级的同时，韩国政府还加强了对其间接连发生聚集性传播的舞厅等公众场所的防疫管理。舞厅入场人员按照每8平方米一人计算设限，入场者禁止饮酒，须严格遵守戴口罩和保持社交距离等防疫规定。

重点管制的公共设施从现有的24类增至33类，新增设施有体育赛场、赌场、赛自行车·赛马·赛艇场、美术馆、博物馆、图书馆、室内儿童游乐园。公众设施现有的“基本防疫守则”内容也从四项扩大到七项，包括戴口罩、登记出入名册、换气消毒、禁止进食、有症状者禁入、指定防疫管理员、标示可使用人数。本部方面表示，截至4月4日是“基本防疫守则”变更内容的引导时间，在此期间内的违规行为不予处罚。