美国阿拉巴马州遭龙卷风袭击 至少五人死亡

（早报讯）美国阿拉巴马州遭龙卷风袭击，目前已造成至少五人死亡，多人受伤。

中通社引述美国广播公司、《纽约邮报》周四（3月25日）报道，龙卷风摧毁了当地数十栋房屋。当局吁请居民待在室内，远离高速公路。据当地官员证实，确认死亡的五人都是卡尔霍恩县的居民，其中包括死在同一栋木制房子内的三名家庭成员，另外两人分别是在房车和公路上死亡。

根据国家气象局的数据，在阿拉巴马州已经报告了七场龙卷风。当地官员表示，伯明翰都会区遭受严重破坏。

位于阿拉巴马州伯明翰的国家气象局办公室已对该市南部和东部地区发布了“龙卷风紧急警报”，这表示龙卷风可能会对人类生活和财产带来灾难性的重大影响。

据国家气象局办公室称，雷达早些时候监测到一场“巨大且极其危险”的龙卷风，已经抵达伯明翰西南部。

根据当地警察局的推文，阿拉巴马州佩勒姆市有30至50所房屋或建筑物遭破坏。佩勒姆市发言人安斯利·艾莉森25日下午表示，录像显示，倒塌的树木、电线和杂物在街道上散落。很多屋顶甚至是整个房间都被摧毁了。

目前，阿拉巴马州州长已宣布当地46个县进入紧急状态。除了阿拉巴马州，美国国家风暴预报中心警告称，密西西比州和田纳西州的部分地区也面临龙卷风的威胁。