日本旅游项目“Go To Travel”重启将推迟至6月后

（早报讯）日本政府周四（3月25日）决定，目前在日本暂停的旅游支援项目“Go To Travel”（去旅游）将推迟至6月以后重启。

共同社报道，在重启之前，作为都道府县单独实施的居民旅游折扣的财源，中央政府将从“Go To Travel”项目预算中拨款约3000亿日元（约36亿新元）作为援助；对象是冠病疫情已经平稳的地区，中央政府最多负担每人每晚7000日元。

去年12月28日，“Go To Travel”项目在日本全国暂停。由于部分地区的新增感染人数创新高等，出现了对疫情再次扩大的担忧，现阶段放弃在全国重启。另一方面，暂停长期化有可能导致旅游业的经营进一步恶化，因此将基于地方政府的判断，允许促进都道府县内的旅游。中央政府认为，如果是限定在疫情平稳的都道府县内的旅游，不伴随大范围移动，因此疫情扩大的可能性较小。

如果都道府县对住宿和一日游给予补助，中央政府将对每人每晚的费用补贴一半，上限为5000日元。对于经都道府县政府判断，发放可在餐饮店、土特产店等使用的折扣券的情况，则每人再增加补贴最多2000日元。折扣金额的设定等委托地方政府做出判断，因此地方政府也可通过增加独立负担额，让补助更加丰厚。

中央政府的援助对象是4月1日至5月底实施的折扣。根据疫情，当局还计划探讨在6月以后继续。

在疫情平稳的地方政府中，单独设定地区内住宿费折扣、发放可用于餐饮等的优惠券的动向扩大了。据共同社统计，截至本月16日，约半数都道府县对住宿费给予补助，为防疫情扩大，大多把对象限定为本地居民等。