美国CDC前主任：冠病病毒系从武汉实验室中逃出

美国一名前高级卫生官员表示，他认为冠病病毒起源于中国武汉的一家实验室，且最早于2019年9月开始扩散。

根据彭博社报道，美国疾病控制与预防中心（CDC）前主任雷德菲尔德（Robert Redfield）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，他认为这种情境比其它任何可能性都大，包括该病毒从动物身上传给人类后爆发或源自活物市场的可能。

曾任职于特朗普政府的雷德菲尔德说，冠病病毒最有可能“源自实验室--你明白的，逃出去了”， “其他人都不相信。没关系。科学最终会搞清楚的。”

雷德菲尔德还说，他“不是在暗示存在任何蓄意行为”，也不是指责中国故意释放病毒。他猜测，冠病病毒“是9月、10月在武汉某个地方开始传播的”。

报道称，特朗普经常将冠病疫情归咎于中国，甚至称“功夫病毒”。这些冒犯性言论被批评助长了袭击亚裔美国人的事件。

病毒的来源仍然是一个存在争议的问题。美国总统拜登的首席卫生顾问、曾与雷德菲尔德共事的福奇昨天表示，雷德菲尔德的观点得不到大多数卫生官员的认同。

世界卫生组织定于本月发布一份溯源报告。目前主要有四种理论，其中就包括病毒来自实验室的说法。但是参与溯源工作的科学家所作研究表明，最大的可能性是，病毒先从蝙蝠扩散到中间宿主，后者适应后又传播给了人类。目前尚不清楚是中间宿主为何物种。

世卫组织的研究也没有发现冠病病毒在2019年12月之前传播的证据，表明首批病例可能不早于11月下旬出现，比雷德菲尔德认为的时间更晚。

雷德菲尔德说，冠病病毒在扩散上的力度表明，它是实验室研发的结果。他说，如果它源自动物，可能就需要更长的时间来适应人与人之间的传播。

“我不相信这是以某种方式从蝙蝠身上传给人类的，不信在那一刻，这种病毒传给了人类，成了人类已知的最具传染性的人传人病毒之一，” 雷德菲尔德说，“它需要时间才能弄清楚如何在人与人之间越来越有效地传播。我只是认为这从生物学上说不通。”

问到是否认为实验室特意努力提高该病毒的效力时，雷德菲尔德答道：“这么说吧，我现在搞到一种冠状病毒，我在研究它--我们实验室中的大多数人都会尽力去培育病毒。我们尽力把它培育得越来越好越来越好，这样我们就可以做实验并搞清楚它。这就是我的理解。”

福奇在新闻发布会上说，“大多数公共卫生界人士都接受的另一种解释是，这种病毒在12月底得到临床认识前实际上在中国、可能是武汉，已经传播了一个月或更长时间，” 这意味着“病毒显然可以在此期间完成自我适应”。

美国现任疾病控制与预防中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）周五在同一场新闻发布会上拒绝置评，表示她不掌握任何信息支持或反对任何假设。她说：“我们期待着世卫组织即将发布的、审查疫情根源的报告。”

