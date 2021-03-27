美国2月个人收入和消费支出下滑

（早报讯）受美国政府纾困金发放完毕和部分地区严寒天气影响，今年2月美国个人收入和消费支出均环比下滑。

新华社报道，美国商务部周五（26日）公布的数据显示，2月美国个人收入环比下降7.1%，而1月环比增长10.1%。这主要是因为美国国会去年12月通过了上一轮总计约9000亿美元（约（约1.2万亿新元）的经济纾困法案，为大部分民众提供的一次性纾困金已在今年1月发放完毕。

此外，受美国部分地区严寒天气持续、居民减少外出消费和个人收入下降影响，占美国经济总量约70%的个人消费支出2月环比下滑1%，创去年4月以来最大降幅，而1月为环比增长3.4%。

牛津经济研究院首席经济学家达科认为，2月美国个人收入和消费支出下滑是暂时的。随着天气转暖、疫苗接种率上升和新一轮纾困金发放到位，3月美国个人消费支出将得到有力提振。

数据还显示，作为美国联邦储备委员会官员关注的通胀指标，个人消费支出价格指数2月同比增长1.6%，略高于1月1.4%的同比增幅，但仍低于美联储2%的通胀目标。

美联储主席鲍威尔日前出席美国国会听证会时表示，近期美国经济活动和就业指标均有所好转，但仍未完全复苏，其前景将继续取决于冠病疫情发展情况。