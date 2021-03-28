印尼一天主教堂遭自杀式炸弹袭击 14人受伤

（早报讯）印度尼西亚南苏拉威西省首府望加锡（Makassar）一座天主教堂今天（3月28日）早上发生自杀式炸弹袭击，导致14人受伤，施袭者死亡。目击者指现场发现人体残肢，警方封锁调查，暂未有组织认责。

今天也是棕榈圣周（Palm Sunday）的第一日。爆炸发生于当地时间上午10时28分（新加坡时间11时28分），警方初步认为是由自杀炸弹手所为，现场一片狼藉，满地都是尸块。

路透社引述当地警方发言人报道，两名袭击者引爆炸弹时有多人在教会内做礼拜，目前尚不清楚现场发现的尸块属谁。

从监视器画面可以看到，多辆汽车驶过、路人经过，下秒即发生大爆炸，爆炸威力使得附近剧烈震动，紧接着火光、白烟四起。

教会神父Wilhemus Tulak告诉印尼媒体，袭击者事前相信曾尝试骑电单车进入教会范围，但被一名保安人员截停。教会神父也说，伤者当中有人伤势严重。

据“CNN Indonesia”报道，目击者指出，爆炸声相当大，距离一公里仍非常清晰，满地都是玻璃碎片，有些人喊“炸弹、炸弹”，还看到餐厅的服务员满身都是血。

现场的录像显示，警察在教堂周围设置了封锁线，附近停放的汽车遭到损坏。

目前还没有任何组织承认干下这起袭击案，当地警方也没有公布这方面的消息。