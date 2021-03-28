美国多州暴发反种族歧视示威集会

（早报讯）继美国上周发生涉及亚裔的血腥枪击案，美国本周末多地举行了亚裔反歧视抗议集会，以反对激增的针对亚裔暴力事件，幷呼吁种族平等。

据报道，3月16日，美国亚特兰大三家按摩水疗馆发生血腥枪击案，造成八人丧命，其中六名遇害者为亚裔女性，引发全美抗议。

美国多地周六（27日）暴发反种族歧视示威活动，示威者手举“停止亚裔仇恨”和“我们受够了”等标语并齐喊口号。不少非裔和欧洲移民也参与了活动并呼吁停止种族仇恨。

中通社报道，在亚特兰大的游行中，示威者挥舞的标语写着：“别再将中国与中国人恶魔化！”另外有标语写着：“向反亚裔种族主义恐怖行为说不！”

在华盛顿唐人街，有约百人齐聚示威，高举标语写着：“我不是病毒，也不是敌人，而是华裔美国人。我爱自己的种族背景。”

在加州洛杉矶市，数百名示威者参与了在韩国城举行的“停止亚裔仇恨”抗议游行，呼吁美国政府采取行动，以制止反亚裔仇恨和暴力事件的激增。

在集会上，当地社区领袖、活动家和政府官员分享了一些自身经历过的歧视事件，幷对在疫情期间爆发的反亚裔仇恨事件表示谴责。

在宾夕法尼亚州费城，数百名参与者聚集在富兰克林广场，手举“不再沉默，停止暴力”“共同反对种族暴力”等标语，高喊反歧视口号。活动主办方表示，媒体报道为美国激增的反亚裔仇恨事件起了推动作用，主流媒体报道中美关系和新冠疫情的方式助长了美国反亚裔的恐慌情绪。

在伊利诺伊州芝加哥市，超过65个亚裔美国人组织参与集会活动。组织者也在集会上向政府提出了五个要求，包括提高唐人街的安全、创建举报网站、立法等。

在威斯康星州密尔沃基市，抗议者聚集在米切尔公园，以纪念枪击案的遇难者，幷对反亚裔暴力事件表示抗议。