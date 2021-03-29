朝鲜指责联合国安理会“双重标准”

（早报讯）朝鲜近日试射弹道导弹，被联合国安全理事会制裁委员会指责违反联合国决议，朝鲜周一（29日）反指联合国安理会双重标准。

朝鲜3月25日发射了一种新型战术短程弹道导弹，美国总统拜登当天表示，朝鲜试射导弹的行为违反联合国安理会第1718号决议，若朝鲜刻意制造事端使美朝紧张局势持续升温，则将采取相应的“应对措施”。

朝中社周一报道，联合国安理会制裁委员会星期天应美国要求召开会议，参加会议的朝鲜外交部国际组织总干事赵哲洙透露，美方在会议上呼吁对朝鲜实施更多制裁，同时加强执行现有的制裁措施。

赵哲洙指会议“旨在否定我们国家的自卫权”，并恫言将采取“应对对措施”。

赵哲洙说：“这等于否认（朝鲜）国家主权，而且该联合国决议是美国敌对政策的直接产物，联合国安理会明显双重标准。”

赵哲洙还说：“当世界上许多其他国家为提高军力而发射各种导弹之际，单针对我们的正当自卫措施，要我们去核化，这根本不合理。”

朝鲜劳动党中央委员会书记、中央军事委员会副委员长李炳哲3月27日表示，美国可以随时动用核战略资产威胁朝鲜半岛的和平与安全，也可以发射洲际弹道导弹，但作为美方假想敌的朝鲜，却不应该进行战术武器试验，这是强盗逻辑。

他强调，朝鲜试射导弹绝不是为了秀存在感，也不试图借此影响各方的对朝政策，我们将继续培养战无不胜的军事力量。