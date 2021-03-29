东京奥运火炬接力出现拥挤现象引发担忧

（早报讯）东京奥运会火炬接力星期天（28日）经历了第一个周末，多个地点出现观众拥挤现象，加上日本全国疫情出现大反弹，引发了很多人的担忧。

新华社报道，火炬传递经过前三天在2011年地震灾区福岛县的传递后，28日进入栃木县，受到当地民众的热烈欢迎。尽管傍晚时分开始下雨，但人们热情不减，火炬传递到晚上8时以后才结束。火炬行进到多个地点时，都遇到了人群拥挤现象，工作人员不断发出提醒。

视频画面显示，组织人员在火炬接力的沿途都设置了警戒线，围观群众都比较随意，在一些比较狭窄的地区，出现扎堆和人挤人的场面。另外，火炬手也大都没有戴口罩，很多火炬接力前制定的防疫措施，在画面上看似执行起来都比较困难。

东京奥组委曾经为火炬传递制定了详细的防疫手册，譬如说火炬手接力过程中最好戴口罩，如果距离其他人较远时，也可以摘掉口罩，火炬交接也不能面对面进行，所有火炬手都要避免身体接触，所有可能共用的物品在换手前都要消毒。防疫措施还规定，一旦出现人群过度拥挤时，火炬接力有可能随时取消。

日本全国3月22日解除紧急状态后，疫情出现比较大的反弹。距火炬接力不远的宫城县和山形县都创下了单日确诊纪录，东京都、大阪府和兵库县的确诊病例也出现了很大的增长，这都引发人们对第四波疫情的担忧。

火炬接力29日继续在栃木县举行，并抵达知名观光景点日光市东照宫，防疫压力很大。