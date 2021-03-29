翁山盟友称应赋予罗兴亚人平等权利

（早报讯）缅甸全国民主联盟（民盟）领袖翁山淑枝的一名重要盟友说，滞留在孟加拉境内难民营的大量罗兴亚穆斯林应该返回，重新融入缅甸社会，并应获得“所有的权利”包括公民身份。

缅甸联邦议会代表委员会（CRPH）成员沙萨（Sasa）上周接受彭博电视台访问时，自称是在联合国的缅甸议会特使。他说，缅甸5500万人口现在是时候放下对彼此的歧见，共同应对推翻民盟政府的军方领袖。

联邦议会代表委员会是由被罢免的民盟国会议员所成立。

源自缅甸西部钦邦、受过医学训练的沙萨在解释自己对罗兴亚人的立场时说，翁山淑枝与军方联合执政时期面对“很多很多困难”，并指现在的情况已经改变。

沙萨是在孟加拉罗兴亚难民营3月22日发生大火后受访。

沙萨说：“我一直在等待那么一天——让我可以把罗兴亚兄弟姐妹称为我的家人。”他说：“我们是一家人。现在我们只有一个共同的敌人——就是那些军方将领。”

沙萨说：“人们应该被赋予保护自己的机会，以对抗对他们进行暴力镇压的军方。”

目前，联邦议会代表委员会成员不是躲起来就是已经潜逃，他指其他国家包括中国都对缅甸军政府采取强有力的行动，包括实施更严厉的制裁。

他说：“我真的相信，只要中国政府愿意，他们一定有办法阻止这些缅甸将领。”

缅甸军方在刚过去的周末对手无寸铁的平民动用武力，单在周六就有至少114名反政变示威者包括七名儿童死在军人枪下，震惊了国际社会，美国、英国、日本、韩国等12个国家的军方领导人罕见地发表联合声明，严厉谴责缅甸军方血腥镇压平民。