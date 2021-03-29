沙尘污染严重 韩国各地悬浮颗粒浓度大升

（早报讯）受沙尘天气影响，韩国各地PM10悬浮颗粒和PM2.5悬浮颗粒浓度大升，尤其是大邱市的PM10浓度破千，遭遇今年来空气污染最严重的一天。

韩联社报道，韩国环境部国立环境科学院周一（29日）表示，截至当地时间上午10时（新加坡时间上午9时），大邱市的PM10平均浓度为1115微克/立方米，部分地区甚至达到1348微克/立方米，远超过“很差”（151微克/立方米）标准。

同一时间段，光州市（842微克/立方米）、全罗北道（836微克/立方米）、庆尚北道（744微克/立方米）、大田市（749微克/立方米）和世宗市（739微克/立方米）的PM10指标也明显超标。

PM2.5方面，截至上午10时，大邱市（169微克/立方米）、庆尚北道（134微克/立方米）、光州市（130微克/立方米）、庆尚南道（126微克/立方米）和全罗北道（124微克/立方米）等多地远超“很差”（高于75微克/立方米）标准。

韩国环境部稍早前已向首尔市等全国15个市道发布了“关注”级别的沙尘暴预警，首尔市还同步发布PM10和PM2.5预警。

韩国环境部一般在预测PM2.5时均浓度连续两个小时超过300微克/立方米时发布该预警。