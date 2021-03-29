近七成美国人指美国亚裔人口受到歧视

（早报讯）根据《经济学人》周刊和舆观调查公司（YouGov Poll）联合进行的民调数据显示，每十个美国居民中有将近七个人说，亚裔在美国受到歧视，其比例略高于非裔美国人。

研究过程中，美国居民被要求评估该国对各种族群体的歧视程度。调查数据显示，有33%受访者指亚裔受到非常严重歧视，另有36%的人认为歧视程度为高，四分之一（24%）受访者认为亚裔没有受到严重歧视，其余的人说根本不存在这样的问题。

作为比较，认为非裔美国人受到非常严重或严重歧视的美国居民比例为68%。该调查于3月20日至23日进行。

3月16日，美国亚特兰大郊区的一名21岁男子先后在三个按摩院制造枪杀，媒体报道袭击造成六名亚裔妇女和两名白人男子死亡。根据警方的初步消息，嫌疑人对谋杀供认不讳。

报告指出，冠病疫情暴发以来，亚裔美国人在公共场合遭受羞辱甚至攻击的事件比比皆是，一些美国政客对此更是有意误导。一项针对美国亚裔年轻人的调查显示，在过去一年中，四分之一的美国亚裔年轻人成为种族欺凌目标。

近日，美国超60个城市举行集会抗议针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪。包括纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥、亚特兰大和华盛顿特区等在内，美国数十个城市在27日举行集会和游行，抗议针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪。