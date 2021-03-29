日本印尼“2+2”会谈30日举行

（早报讯）日本外务相茂木敏充、防卫相岸信夫以及印尼外交部长马尔苏迪、国防部长苏比安托，3月30日将在东京举行“2+2”会谈。这将是两国自2015年12月以来第二次举办此类会谈，引发外界关注。

据《日经亚洲》报道，日方官员介绍称，30日会议的焦点将是两国能否就一项授权日本向印尼出售国产防卫装备的协议达成一致。

日媒指出，会谈重点将是敲定《防卫装备及技术转让协定》，为日本国产武器出口扫清道路。

日本官员说，日方此次将努力“烫平”向印尼出口武器的协议；双方很可能讨论海上安全合作。日媒称，日方希望与东南亚国家建立更紧密的关系，以应对中国在该地区的影响力。有评论称，日本想把印尼作为“印太构想”的支点国家。不过也有分析指出，印尼以及其他东南亚国家长期致力于独立中立的外交政策，想让它们“随声附和”幷不容易。

据报道，目前，与日本长期保持这一协商机制的仅美、英、澳等为数不多的“盟友”或“准盟友”国家。印尼是东南亚唯一一个与日本进行过“2+2”会谈的国家，四位部长曾于2015年12月在东京举行首次会晤。

除此之外，2013年安倍首次外访、2020年菅义伟首次外访都将印尼作为目的地，让外界感受印尼在日本外交图纸上的特殊位置。印尼媒体称，建交60多年来，两国关系素来友好；印尼一直是日本在东南亚地区发挥影响力的支柱，日本则是印尼最主要的外部投资国之一。日媒指出，菅义伟似乎热衷于表明，自己在该地区发挥着重要作用。