金与正谴责文在寅涉及朝鲜射弹发言

（早报讯）朝鲜领导人金正恩胞妹金与正周二（30日）以劳动党中央委员会宣传鼓动部副部长的名义，通过朝中社发表谈话谴责韩国总统文在寅26日涉及朝方射弹的发言，称这与美国的“强盗逻辑”如出一辙。

韩联社报道，金与正列举了文在寅去年7月23日视察国防科学研究所和本月26日在第6届“西海守护日”纪念仪式上的发言称，朝韩的国防科学研究所同样进行了弹道导弹试验，但韩方却主张其试验目的是为了实现半岛和平和重启韩朝对话，朝方试验则给营造对话氛围带来不利影响，其厚颜无耻的程度令人惊愕。

金与正还指出，这种无理且无耻的主张前后自相矛盾，也是在作茧自缚，而且与美国指责朝鲜自卫措施违反联合国决议并威胁国际社会的强盗逻辑一致。

值得注意的是，金与正在谈话中实际承认了朝方25日试射的新型战术导弹属于弹道导弹。从金与正以宣传鼓动部副部长的名义发表谈话来看，她在今年1月的劳动党八大上被降职后，其所属部门可能从原先的组织指导部改为了宣传鼓动部。

金与正此次谈话使用粗鲁措辞直接谴责文在寅，并对拜登政府应对朝方射弹的态度表示强烈不满，此前，她还在本月16日发表谈话谴责韩美联演，称朝韩将难以重返“三年前的春天”。分析认为，朝方或无意同任期所剩不多的文在寅政府改善关系。

文在寅3月26日出席“西海守护日”纪念仪式时，对朝鲜25日发射两枚近程弹道导弹一事表示，朝方给营造对话气氛增加难度的行为绝对不可取。