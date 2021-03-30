泰国否认把缅甸难民挡在泰缅边界

（早报讯）泰国当局否认拒绝让逃离缅甸军方空袭的2000多名难民进入境内，但泰国一名地方官员却表示，根据政府政策，军队必须阻止外国人越境。

缅甸克伦族武装日前攻击一个缅甸军方哨所，缅甸军方上周末向邻近泰国边界的一个克伦族村庄发动空袭，迫使数以千计的村民出逃。

英国声援缅甸组织（Burma Campaign UK）负责人法玛纳尔告诉路透社，泰国当局把大量难民赶回位于缅甸一侧的厄都特（Ee Thu Hta）收容中心；另一个维权团体指难民人数有2009人。

克伦村民拍摄并由路透社发布的一段视频显示，难民在泰国士兵的监督下登船。视频总还可听到一名克伦村民说：“看，泰国士兵叫村民回去。老人也得回去。你们看那边有多泰国士兵。”当局不让路透社记者前往该地区。

泰国湄宏顺府府伊西提猜向媒体表示，他们没有把难民赶回去，而泰国官方媒体指难民被被送到靠近泰缅边界的迈沙浪区（Mae Sariang）和索梅区（Sop Moei）的一个安全地方。

泰国外交部发言人塔尼在一份声明中说，泰国当局将继续评估局势和实地需求，并指驱赶赶克伦族的报道不实。

但迈沙浪区主管桑空在地方会议上却表示必须阻止难民入境。他说：“所有机构都必须遵循国家安全委员会的政策，我们不能让逃离缅甸的村民入境，必须把他们限制在边界地区。”