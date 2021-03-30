昆士兰预计冠病例会上升 复活节外游急降

（早报讯）澳大利亚第二大州昆士兰政府警告，当地的冠病确诊病例预计将会上升。昆士兰近日出现与英国B117变种冠病病毒有关的感染群，引发关注。

路透社报道，昆士兰官方周二（30日）通报，当天新增八起社区病例。至此，该州新一波疫情的累计病例已增至15起。所有病例与两个感染群有关，其中一个感染群与一名医生有关，另一个感染群与一名护士有关。

昆士兰州长帕拉什丘克说：“这些病例都有关联是个好消息。我们认为还会有更多人确诊吗？很可能。很可能会有更多。”

昆士兰首府布里斯班因出现一个新感染群于周二宣布封城三天。除了关键员工、医护人员、购买食品或做运动，市内200多万居民都必须待在家里。

布里斯班机场表示，与封城前的预期相比，本周通过该机场的国内旅客数量大幅下滑。

布里斯班机场发言人说：“本周内陆航班旅客人次预计为每天3万5000至4万人次。但今天只有接近1万5000人次，到了这个复活节周末，预计还会下降到1万人次以下。”

位于昆士兰旁边、人口最多的新南威尔士州也在昆士兰出现新感染群后，对当地可能暴露在病毒中的一家酒店、一家咖啡厅和一家餐厅发布了健康预警，并敦促光顾过这些设施的人接受检测和自我隔离。

新南威尔士州长贝雷吉克利安说：“我希望新南威尔士不会出现新的病例，但如果出现，我也不会感到意外。所有，我们必须做好应对准备。”