巫统部长与慕尤丁会面 同意支持国盟政府直到8月

（早报讯）巫统全国代表大会前天晚间议决随时撤回对国盟政府的支持后，多名巫统部长昨天就前往首相署会见首相慕尤丁并讨论巫统退出国盟政府的最后期限。双方同意巫统部长继续以个人身份支持国盟政府，直到紧急状态今年8月结束为止。

巫统全国代表大会前天晚间议决，接受巫统最高理事会关于巫统继续留在国盟政府直到国会解散，但来届大选不与土著团结党合作的决定。大会也授权党主席及最高理事会随时都能宣布巫统退出冠病政府，并决定一旦国会解散，所有巫统和国阵总共42名国会议员都将撤销对国盟的支持政府。

目前在慕尤丁领导的国盟政府中，巫统共有九名部长和八名副部长。昨天与慕尤丁会面的巫统部长，包括主管防疫事务的国防部高级部长与彭亨百乐区国会议员依斯迈沙比里、能源及天然资源部长与霹雳玲珑区国会议员三苏安努亚，以及卫生部长与柔佛东南镇区国会议员阿汉峇峇等人。

通讯及多媒体部副部长扎希迪今天告诉“当今大马”，巫统多名部长昨天与慕尤丁会面，是为了正式传达巫统大会前天的决定。他说，他身为副部长而并未出席与慕尤丁的会议，但与会者过后向所有副部长通报会面结果。“我们获知将以个人身份留在政府内直到8月。”

巫统内部出任正副部长及政联公司领导人组成的“当官派”向来主张支持慕尤丁及国盟政府。巫统主席阿末扎希及前首相纳吉等“官司缠身派”，以及署理主席莫哈末哈山等“无官派”则主张巫统不应继续支持慕尤丁。