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国际研究：富国的产品消费加速热带森林的砍伐

文 / 李月霞

发布 / 2021年3月30日 11:23 PM

更新 / 2021年3月30日 11:24 PM

非法砍伐自亚马逊雨林的木材堆积在巴西朗多尼亚州波尔图韦略市的一家锯木厂。（路透社）

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（早报讯）研究人员指出，富裕国家对大豆、咖啡、可可、棕榈油、木材等数十种商品的需求不断增加，加快了热带地区森林砍伐的步伐。

研究人员在施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-生态与演化》上发表的报告说，多个国家的国内森林净增有所增加，但“毁林足迹”（deforestation footprint）也同时候因为进口货物而增加。该研究显示，七国集团(日、德、法、英、意、美、加)的每个人平均每年令世界损失3.9颗树。2015年，也即有全部可用数据的最后一年，地球总计失去了30亿棵以上的树木。

法新社报道，这项针对富国进口如何造成森林砍伐的第一个定量分析表明，在这七国中的五国（日、德、法、英、意），其“毁林足迹”91％至99％出现在国外，其中半数在热带地区。

此前，已有研究分析全球供应链与森林砍伐之间的关系，但大部分研究只在地区层面开展，或是只关注一些特定商品。

中国新闻社报道，论文作者、日本京都综合地球环境学研究所金本圭一郎(Keiichiro Kanemoto)和阮进皇(Nguyen Tien Hoang)将之前发表的关于森林损失及其主因的信息，与2001年至2015年1.5万个产业部门的国内与国际贸易关系的全球数据库相结合。利用这些数据，他们根据每个国家人口的消费，量化了各国国内和国际的“毁林足迹”。

论文作者在研究了特定商品的森林砍伐模式后发现，德国的可可消费对于科特迪瓦和加纳的森林构成了很高的风险；坦桑尼亚海岸的森林砍伐则与日本对农产品的需求相关。

他们的研究还显示，各国国内的森林砍伐主因或各不相同：越南中部高地的森林砍伐主要源于美国、德国、意大利的咖啡消费，而越南北部的森林砍伐主要与向中国、韩国、日本出口木材有关。

论文作者总结道，为完善监管制度，并通过科学干预来保护森林，很有必要理解全球贸易和森林砍伐之间的特定关系。

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