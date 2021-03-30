国际研究：富国的产品消费加速热带森林的砍伐

（早报讯）研究人员指出，富裕国家对大豆、咖啡、可可、棕榈油、木材等数十种商品的需求不断增加，加快了热带地区森林砍伐的步伐。

研究人员在施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-生态与演化》上发表的报告说，多个国家的国内森林净增有所增加，但“毁林足迹”（deforestation footprint）也同时候因为进口货物而增加。该研究显示，七国集团(日、德、法、英、意、美、加)的每个人平均每年令世界损失3.9颗树。2015年，也即有全部可用数据的最后一年，地球总计失去了30亿棵以上的树木。

法新社报道，这项针对富国进口如何造成森林砍伐的第一个定量分析表明，在这七国中的五国（日、德、法、英、意），其“毁林足迹”91％至99％出现在国外，其中半数在热带地区。

此前，已有研究分析全球供应链与森林砍伐之间的关系，但大部分研究只在地区层面开展，或是只关注一些特定商品。

中国新闻社报道，论文作者、日本京都综合地球环境学研究所金本圭一郎(Keiichiro Kanemoto)和阮进皇(Nguyen Tien Hoang)将之前发表的关于森林损失及其主因的信息，与2001年至2015年1.5万个产业部门的国内与国际贸易关系的全球数据库相结合。利用这些数据，他们根据每个国家人口的消费，量化了各国国内和国际的“毁林足迹”。

论文作者在研究了特定商品的森林砍伐模式后发现，德国的可可消费对于科特迪瓦和加纳的森林构成了很高的风险；坦桑尼亚海岸的森林砍伐则与日本对农产品的需求相关。

他们的研究还显示，各国国内的森林砍伐主因或各不相同：越南中部高地的森林砍伐主要源于美国、德国、意大利的咖啡消费，而越南北部的森林砍伐主要与向中国、韩国、日本出口木材有关。

论文作者总结道，为完善监管制度，并通过科学干预来保护森林，很有必要理解全球贸易和森林砍伐之间的特定关系。