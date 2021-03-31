美国水门案关键人物戈登利迪去世

（早报讯）在美国1972年水门案中扮演重要角色，导致时任总统尼逊辞职的前联邦调查局（FBI）人员戈登·利迪（Gordon Liddy）去世，享年90岁。

《纽约时报》报道，利迪周二（30日）在他女儿位于弗吉尼亚州弗农山的家中去世。利迪的儿子托马斯说，他的父亲患有帕金森病，近期健康持续恶化。

利迪是尼逊心腹，当年是总统竞选连任委员会成员。

1972年6月17日凌晨，保安人员发现，位于华府水门综合大厦（Watergate Complex）的民主党全国委员会总部，从地下车库通往大厦的门锁两度被胶布贴住，让门可以关上，但不会锁住。保安报警后，前来的两名便衣特警抓到了五名嫌犯，他们涉嫌潜入总部安装窃听器和拍摄文件。

警方发现，这伙人身上有巨额连号百元大钞，引起FBI的怀疑，FBI后来更发现，这些钱竟来自尼逊竞选连任委员会的政治献金。所有证据都指向一个事实，当时共和党执政的美国政府正在窃听对手民主党。

调查此案的陪审团要求在尼逊手下工作的利迪和亨特（E. Howard Hunt）作证，《华盛顿邮报》追查后发现，尼逊曾拨出25万美元（约33万7000元），要求利迪策划这起窃听事件，而案发当晚，利迪和亨特就在水门大厦对面的饭店透过对讲机指挥行动。两人后来被起诉，尼逊也因此下台。

利迪是水门案所有涉事人员中，入狱时间最长的一个，他总共服刑四年半，在1977年9月7日获释。

利迪一直不认为策划水门事件是个错误，他甚至告诉《纽约时报》，如果事情再重来一遍，“为了我的总统，我还是会这么做”。