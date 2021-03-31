全球性别差距日本排名120 继续在G7垫底

（早报讯）瑞士智库世界经济论坛（WEF）周三（31日）发布了以全球156个国家为对象的《全球性别差距报告》，日本此次在七国集团（G7）中继续垫底，远落后于排名63位的意大利。

共同社报道，冰岛连续12年独占鳌头。芬兰、挪威等北欧国家紧随其后，新西兰位列第4，排名靠前的均为由女性担任领导人的国家。亚洲方面，菲律宾排在第17，新加坡第54、韩国第102，中国第107，政变后持续混乱的缅甸也位列第109，排名均高于日本。

日本今年排名第120位，在2019年12月上一次报告的153个国家中排名第121位，始终处于最低水平。

《全球性别差距报告》始于2006年，对政治、经济、教育、健康四个领域分别打分计算出各国的排名。日本因女性议员和阁僚较少，此次在政治参与领域排名147位，处于整个榜单的最低一档。在经济领域，因管理层女性比例较低，日本排名117位。

关于对全球消除性别差距所需时间的预测，上次报告为99年，此次因冠病大流行导致就业机会丧失等而变为约135年。

世界经济论坛以主办政商界领袖汇聚一堂的“达沃斯峰会”而闻名，今年的峰会受疫情影响将于8月在新加坡召开。性别差距报告往年都在秋冬公布，此次也因疫情而推迟。