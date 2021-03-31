巴基斯坦总理回信莫迪冀与印度和平合作

（早报讯）巴基斯坦总理伊姆兰·汗周二（3月30日）在致印度总理莫迪的回信中说，巴基斯坦人民"希望与包括印度在内的所有邻国和平合作"。上周，莫迪曾致信伊姆兰·汗称，希望与巴基斯坦建立“亲密友好关系”。

伊姆兰·汗在信中说：“感谢您在巴基斯坦共和国日发来贺信。我国的开国元勋们为建立独立的主权国家，让人民能过上自由的生活并充分发挥自己的潜力，展现出他们的智慧和远见。巴基斯坦人民庆祝这个日子，向开国元勋们致敬。"

他说，巴基斯坦人民也希望与包括印度在内的所有邻国建立和平合作关系；巴基斯坦相信，南亚的持久和平与稳定取决于印巴之间所有悬而未决的问题是否能够解决，特别是查谟和克什米尔争端。

他还指出，创造一个有利的环境对于进行建设性和有成果的对话至关重要，他也向印度人民转达了抗击冠病疫情的良好祝愿。

巴基斯坦《黎明报》刊登了伊姆兰·汗的回信副本，并称巴基斯坦外交部证实这封信属实。

据印媒24日消息，莫迪在“巴基斯坦日”之际致信伊姆兰·汗，向巴基斯坦人民致以问候。莫迪在信中说：“作为邻国，印度希望与巴基斯坦人民建立亲切友好关系。为此，（营造）一个没有恐怖和敌对的信任气氛则是当务之急。”

印媒有消息说，近期有迹象表明，印巴之间的关系出现了“积极变化”。报道称，印度与巴基斯坦上个月同意在克什米尔地区停止越境交火。3月22日，巴基斯坦官员代表团抵达印度，参加印度河常设委员会的会议。这是印巴两国两年半以来首次进行此类对话。

此外，印度外交秘书哈什·瓦德汗·斯林格拉上周还称，印度希望与巴基斯坦保持睦邻友好关系，并致力于双边解决问题。