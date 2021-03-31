新隆高铁破局赔偿 林冠英批首相缺透明行事决心

（早报讯）马来西亚前财政部长林冠英指出，马来西亚取消新隆高铁计划（HSR）而须支付1亿280万新元予新加坡作为赔偿，这是首相慕尤丁领导的国盟政府违反承诺所需付出的代价和成本。

林冠英也是民主行动党秘书长及槟城州峇眼区国会议员。他周三（3月31日）发文告说，国盟政府要修改高铁路线，但新加坡不同意，取消新隆高铁计划和做出赔偿凸显首相慕尤丁缺乏遵照公开招标和透明度行事的决心。

“新加坡交通部长王乙康指出，马新两国在新隆高铁计划合作破局的主因，乃是马来西亚要求打消成立资产管理公司（AssetsCo）的决定。王乙康表示通过公开透明的国际招标，资产管理公司将会对两国负责。”

他说，希盟并没有质疑新隆高铁计划，而是质疑其高昂价格和前朝政府国阵所同意的成本结构。“如果新隆高铁计划的铁路不穿过新加坡，那么此计划在财政上并不可行。国盟政府已宣布或将以另一种形式来进行这项计划，即把终点站设在新山，而不是新加坡。”

他说，新建议并不可行，因为新隆高铁计划的终点站若不是设在新加坡内，将引发人们质疑计划的财政可持续性及限制其对国家经济的正面影响，而柔佛无疑将是取消新隆高铁计划的最大输家。

他说，目前，雪兰莪、森美兰、马六甲和柔佛州的人民仍在等待替代计划的进展。他问道：“国盟政府是否还有兴趣为人民服务，或者是为了政治生存而不惜参与一场自相残杀的内战？”

两天前，马国首相署部长慕斯达法与新加坡交通部长王乙康宣布，马新两国已经敲定赔偿额，即马国政府已赔偿新加坡1亿零281万5576新元（马币3亿2027万零519令吉24仙），作为发展与展延新隆高铁计划的成本。

两国是在2016年签署新隆高铁计划双边协议，但工程却在2018年9月暂停。前朝希盟政府曾预测，计划将耗资1000亿令吉。

计划暂停期限原定在去年12月31日到期，马国数次要求延长暂停期限。马国原本要把高铁衔接到吉隆坡国际机场，但新加坡拒绝这项建议。