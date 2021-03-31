马国政府修增紧急条例 首相可不经国会追加预算

（早报讯）马来西亚政府今天（3月31日）修增紧急条例，允许首相、州务大臣、首席部长在紧急状态下，无需通过议会即可推出追加预算案，或动用统一基金内的资金。

这意味着联邦财政部、州务大臣或首席部长可以绕过议员的同意，扩大政府预算。

前财政部长林冠英接受网媒当今大马访问时批评国盟政府修增紧急条例的作法，犹如将国会送上“断头台”。他说，国盟政府现在可以在未经人民的批准下，扩大财政预算。

林冠英说，更糟糕的是，目前的财政部是由未经过选举的部长领军。“这强调国会的重要，应该重新开放。政府没理由不这么做。”

政府今天颁布在2021年（关键权力）紧急条例内，增设10a和10b两项新条文，赋予联邦政府和州政府上述的新权力。

政府同时也放松国会下议院对政府资金的管控，宣布冻结1983年政府资金法案第4(b)条文，以及1946年地方短期国库券法令第2(2)(b)段。

政府颁布紧急状态后，国会和所有州议会自1月11日起暂停运作。在这段期间，联邦政府无须经过立法机构，即可在国家元首同意下，通过新的法律。

通常，执政党会先照常支出，之后才寻求国会批准，通过追加预算法案。国会将会仔细检视法案，而执政党则须交代开支明细。

国会在今年1月实施紧急状态后就停摆。不过，国家元首苏丹阿都拉于2月24日阐明，国会在紧急状态下仍可以开会，但将在首相慕尤丁的劝告下，为国会择订适当的开会日期。

不过，首相署部长达基尤丁在本月初辩称，内阁暂时冻结国会的原因之一，是因为近半数国会议员已年迈，而属于感染冠病的高风险群。

如今，许多防疫限令已逐渐放宽，而且大部分国州议员已接种疫苗，但是国会至今仍然停摆，进而引起各种质疑和揣测。紧急状态预料将在8月1日解除，除非国盟政府能够说服国家元首，继续展延紧急状态。