拜登宣布2万亿美元基础设施计划

（早报讯）美国总统拜登周三（3月31日）提出一项总值约2万亿美元（约2.69万亿新元）的基础设施计划，他表示计划将创造数以百万计的就业机会，并重振美国经济，助美国跟中国竞争。

该计划为期八年，为拜登-哈里斯政府“重建更美好未来”（Build Back Better）计划的一部分。

拜登是在走访宾夕法尼亚州匹兹堡（Pittsburgh）发表讲话时作出以上宣布。

他说：“这是二战以来对美国就业机会的最大投资，它将创造数以百万计薪酬良好的工作机会。”

他也强调，重建美国基础建设不能再拖延一分一刻。

方案中，6210亿美元（约8351亿新元）会用作翻新长达3.2万里的道路和公路、维修数以千计的桥梁、重建港口等交通基础设施、推动转用电动车的措施包括建设全国性电动车充电网络等。约3000亿美元（约4035亿新元）用于建设住房及学校，5800亿美元（约7801亿新元）振兴制造业及就业培训等，另会拨款3000多亿美元改善饮用水基础设施、兴建全国宽频网络及电网等，4000亿美元（约5380亿新元）用于照顾国内老人和残疾人士。

为了支付计划成本，拜登政府计划15年内将企业税率由21%提高到28%，并提高跨国公司的全球最低税率至最少缴纳21%的税。共和党普遍支持基建，但反对增税，预料计划会在国会遭遇阻力。

拜登计划在下月公布振兴计划的第二部分草案，会提出扩大医疗保险、儿童相关税务宽免等，两项计划合规模超过4万亿美元（约5.38万亿新元）。