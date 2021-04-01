美国前财长对拜登2万亿基础设施计划表示支持

（早报讯）美国前财政部长萨默斯周三（3月31日）对美国拜登政府提出的2万亿美元长期基础设施计划表示支持。

据报道，美国总统拜登当天提出一项总值约2万亿美元（约2.69万亿新元）的基础设施计划。该计划将创造数以百万计的就业机会，并重振美国经济，助美国跟中国竞争。

曾在克林顿任职时期担任美国第71任财政部部长，并在奥巴马政府中担任白宫国家经济委员会主任的萨默斯博是美国顶尖的经济学家之一。

他周三针对拜登的2万亿美元基础设施计划表示，“我对基础设施项目特别兴奋，对绿色方面特别兴奋。”“这正是美国需要的。”

萨默斯曾狠批本月早些时候签署生效的1.9万亿美元抗疫纾困立法，称其为数十年来“最不负责任的”宏观经济政策。萨默斯说，在经济即将加油加速之际注入太多资金，拜登可能引发高通胀。

对于拜登的下一阶段计划，他则没有这些担心。这项为期八年的计划将投入2.25万亿美元用于基础设施、绿色投资、制造、研发、劳动力开发和其他项目。他说：“这些投资将带来不断增长的经济，而且，我认为将在他们没有居功的未来产生可观的税收收入。”

“在我认为有很大过热风险的未来几年，投入资金很少，”萨默斯补充说。“因此，我认为这是非常正确的方向。”

方案中，6210亿美元（约8351亿新元）会用作翻新长达3.2万里的道路和公路、维修数以千计的桥梁、重建港口等交通基础设施、推动转用电动车的措施包括建设全国性电动车充电网络等。

约3000亿美元（约4035亿新元）用于建设住房及学校，5800亿美元（约7801亿新元）振兴制造业及就业培训等，另会拨款3000多亿美元改善饮用水基础设施、兴建全国宽频网络及电网等，4000亿美元（约5380亿新元）用于照顾国内老人和残疾人士。