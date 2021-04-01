加拿大多省重施防疫封锁

（早报讯）为遏制冠病病毒传播，加拿大多地将再次实施封锁。

彭博社引述加拿大广播公司报道，为遏制冠病病毒扩散，加拿大政府拟在人口最多的几个省份重新实施封锁防疫措施，包括多伦多、首都渥太华和安大略省。这项防疫举措预计将于周六（4月3日）生效，为期28天。

消息人士指出，尽管如此，此轮的封锁不会像去年12月在全省范围内实行的那样严格。

据报道，在安大略省，一个医学专家小组向省政府提供的疫情最新简报显示，安省现在处在一个临界点。

安大略省冠病医学咨询小组在周一（3月29日）晚上发布了最新分析报告。报告说，死亡风险更高的变异病毒正在广泛传播，目前的每日感染率已经和第二波高峰期时相同，现在住院的人数比上次全省开始封锁时高出了20％以上。

这一医学咨询小组的科学主任、多伦多大学医学和流行病学教授朱尼在简报发布前接受采访时说：“现在在安大略省，疫情已经完全失控了。”

另外，加拿大魁北克省省长勒高周三（3月31日）也宣布，鉴于冠病确诊病例数正在“呈指数型增长”，从4月1日晚上8时开始，省会城市魁北克城、莱维、加蒂诺三个城市进入封锁状态。

进入封锁状态后，上述地区的学校全部停课，学校只能在网上授课。健身房、剧院、理发馆等所有不属于基本生活需求的服务业全部停业。宗教活动仅限于25人以内。与此同时，在4月12日之前实施宵禁，宵禁时间从20时至次日凌晨5时。

勒高说：“现在的情况非常危急，魁北克省与加拿大其他主要省份目前面临同样问题。我们必须赶紧行动。魁北克省其他地区的疫情也在密切关注中。”

除了上述三个城市进入封锁状态，勒高还宣布把四个地区的防疫措施升级到红色，也就是仅次于封锁的防疫级别。