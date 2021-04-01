日本多地今年樱花开花历来最早

（早报讯）今年春天，日本多地樱花开花日创下或平了1953年有正规观测记录以来的最早纪录。日本研究人员在分析历史文献中关于京都樱花记载后发现，今年京都樱花满开日也是约1200年来有相关文字记载年份中最早的一年。

新华社报道，日本气象局日前宣布，今年东京樱花开花日是3月14日，与2020年并列为1953年有正规观测记录以来的最早纪录。京都地方气象台日前宣布，今年京都樱花开花日和满开日分别是3月16日和26日，均为1953年以来最早纪录。此外，广岛、大阪等地的地方气象台也宣布了有观测记录以来最早的樱花开花日。

1953年之前，日本没有正规樱花观测统计，但对于日本古都京都的樱花，日本历史文献中留下许多记载。日本大阪府立大学副教授青野靖之等人研究了大量历史文献，发现对京都樱花满开的最早文字记载可以追溯到公元812年。从文献中可以看出，京都樱花满开日在历史上大多数年份处于4月，不少年份在4月下旬，有时甚至在5月初。研究人员表示，今年京都樱花满开日是约1200来有相关文字记载年份中最早的一年。

虽然这些古代留下的文字记载不属于正规观测记录，也并不连贯，但研究人员认为，可以尝试根据古代文献统计樱花满开日等植物季节变化数据，或许还可以进一步推测当时的气温变化情况等。