伊党反击巫统乖离“全民共识” 促回教徒支持国盟

（早报讯）马来西亚巫统与伊斯兰党关系生变，巫统主席阿末扎希要求伊党回到“真正的全民共识联盟”，伊党主席哈迪阿旺周五（2日）反击巫统才是乖离“全民共识”的宗旨。

“当今大马”报道，哈迪阿旺呼吁伊斯兰组织在新的联盟——在国盟旗帜下与土著团结党一起救国，指土团党“秉持伊斯兰为先，而且是个有廉信的政党。”

哈迪阿旺说：“伊党拒绝一切乖离全民共识联盟成立宗旨的合作。”他还说，伊党拒绝浪费时间搞政治扰民，尤其是目前天灾与冠病疫情肆虐之际。

他以不点名方式影射巫统的“法庭簇群”只是为了个人利益谋算，“伊党拒绝那些只想着拯救领袖及其同伙，而不是拯救国家和人民的议程。”

伊党署理主席端依布拉欣也发声明，阐述全民共识联盟分裂的缘由。他说，全民共识成立之初，巫统与伊党都是在野党，但经历了喜来登政变之后，全民共识已经成为执政党。

端依布拉欣说：“在多场全民共识会议之后，我们同意接受土团党加入全民共识。两党主席一同写信邀请土团党加入，而土团党也已经同意。”

他说：“遗憾的是，这封同意信迄今没有获得跟进。此事之所以发生，是因为巫统不满全民共识正式注册。”

端依布拉欣指出，在这种情况下，巫统决定留在国阵，且老早决定要以国阵旗帜出战来届大选。他说：“巫统决定国会一解散就不再跟土团党合作。这个决定，最终导致一切无法挽回。”

端依布拉欣还说，当初各党决定成立国盟政府推翻希盟政权时，即表示不会过问巫统议员跳槽到土团党的事。

他质问，如果当初为了国盟政府成立而高兴，为何如今不能再合作？

巫统主席阿末扎希周四促请伊党，重新回到“真正的全民共识”。他也提醒伊党，别忘了过去伊党与四六精神党的结盟由于不真诚，最终以失败告终。