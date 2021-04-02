拜登召开首次内阁会议 5阁员负责推介基建计划

（早报讯）美国之音报道，美国总统拜登周四（1日）召开了他的首次内阁会议，指示五名内阁成员负责向美国公众解释他的2万亿美元（约2.68万亿新元））基础设施计划。

拜登还指示所有联邦机构负责人审查他们的支出计划，以确保“购买美国货”的规定得到遵守，为美国工人提供最大的就业机会。

拜登周三推出了旨在修复美国不断恶化的道路和桥梁并扩大宽带互联网连接的大规模计划。

拜登让运输部长布蒂吉格、能源部长格兰霍姆、住房与城市发展部长福吉、劳工部长沃尔什和商务部长雷蒙多领导向公众游说的努力，为他的基础设施计划争取支持。

虽然美国国会议员普遍支持在他们自己所在的州和社区的基础设施支出，但国会共和党高层却对拜登的计划进行了抨击，因为他要求大幅提高企业税来支付这笔费用。他们认为，这最终将导致消费品成本上升。

白宫表示，有25人参加了周四的会议。这其中包括副总统哈里斯和国防部、国务院和财政部等行政部门长官，还包括国家情报总监在内的其他高级官员。

会议没有在白宫典型的内阁会议室召开，而是在东厅举行。在冠病疫情期间，东厅有更多的空间保持社交距离。所有与会者都戴了口罩。

除了基础设施计划以外，拜登政府官员正在努力推动已经获得国会通过的1.9万亿美元的冠病疫情纾困方案。拜登3月签署了这个包括直接向许多美国家庭支付现金以及为企业和地方政府提供帮助的配套。