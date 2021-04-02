慕尤丁、阿兹敏、安华都不行 拉沙里：我最适合当首相

（早报讯）现年84岁的巫统元老拉沙里自认是最合适的马来西亚首相人选，并批评其他人，包括现任首相慕尤丁“懒惰”、国际贸易及工业部高级部长阿兹敏“没有资格”，以及人民公正党主席安华“会在三天内导致国家破产”，都不是理想的首相人选。

不过他坦诚，尽管他想要当首相，但巫统不会支持他。若想达成夙愿，还需反对党支持。

也是巫统顾问团主席及吉兰丹州话望生区国会议员的拉沙里接受网络媒体“The Vibes”访问时说，慕尤丁曾是他的副手（1984年至1986年贸易及工业部），而他对慕尤丁的看法是“懒惰和缺乏创意”。

他说：“慕尤丁完全没有想法（要做什么）。在这方面，曾在国家石油公司担任我副手的（前首相）纳吉就好多了。要在他们两人之间选的话，我肯定选纳吉。”

拉沙里不讳言，其他人选都缺乏领导国家的能力，并毫不客气地批评阿兹敏连担任部长都“不合格及不称职”。“看看他（阿兹敏），一事无成……我不认为他有能力运作一个部门。他只是因为参与推翻希望联盟（希盟），才获得贸工部的职位。”

至于安华，拉沙里说，如果安华当首相，三天就能令国家破产。他也批评安华在1986年至1991年担任教育部长期间，牺牲了多元文化并推崇“宗教化”教育制度，留下许多烂摊子，也为国家教育制度留下污点。