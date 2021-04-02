智利累计冠病确诊病例破百万

（早报讯）智利卫生部4月1日（周四）宣布，截至3月31日晚，该国累计冠病确诊病例达100万3406起，较前一天新增7830起，为疫情暴发以来的单日新高；新增死亡病例193起，累计死亡2万3328起。

新华社报道，鉴于疫情反弹的严峻形势，智利内政和公共安全部周四宣布，4月5日起，对无智利居留许可的外国公民关闭边境，智利公民和有智利居留许可的外国侨民无特殊原因不得离境，措施有效期暂定为30天；4月5日起，宵禁时间延长1小时，从每天晚上10时至次日凌晨5时调整为每天晚上9时至次日凌晨5时。

内政和公共安全部还严格界定了“封城”区域超市获准售卖的“基本必需品”范围，并规定“封城”区域居民每周仅能申请两次出行许可，其中仅一次可用于周末和节假日。

目前，智利全国超过80%人口受“封城”措施影响。据智利卫生部统计，目前全国平均重症加护病床占用比例超过96%，各医院正在升级改造床位，以应对疫情反弹带来的重症加护病床需求。

另据智利公共卫生研究院3月29日发布的数据，智利已报告64起英国发现的变异冠病病毒B117的感染病例和45起巴西发现的变异冠病病毒P1的感染病例。两种变异病毒在智利均发生了感染链条不明的社区传播。

智利2月3日启动全国冠病疫苗大规模接种，目前已有超过三分之一人口接种了至少一剂冠病疫苗。智利政府强调，预计今年6月底该国接种人数达到全国人口80%时才有望实现群体免疫，民众应继续做好自我防护。