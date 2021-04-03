2000多人参与愚人节音乐会 比利时警察以水炮驱散

（早报讯）比利时约2000人受愚人节假消息误导，聚集在首都布鲁塞尔一个公园参加音乐会，违反防疫规定，警察使用水炮驱散人群，逮捕了至少22人。

法新社记者在现场看到，人群聚集在比利时首都南侧的博瓦德拉坎布雷公园内，有人朝身穿防暴装备的警察投掷瓶子和抛射物。

警方说，三名警察受伤，其中一名得送往医院治疗；人群中有八个受伤。

由于有网民利用社交网站面簿搞愚人节恶作剧，称公园有音乐会，人群聚集在公园。虽然警方指此消息为愚人节恶作剧，并强调大型聚会违法，发文者数天前也澄清这只是一个愚人节玩笑，不过，仍有千余人到场，路透社引述当地媒体说，估计有多达5000人前去。

比利时累计近88万8000起确诊病例、2万3000多人死亡，正为应对第三波疫情落实严厉的封锁措施，目前的防疫措施规定在户外聚集者以四人为限。由于有近2万人表示会到场，警方派出数百名防暴警察、骑警队，他们在多辆水炮车支援下到场，向民众发射水炮和催泪弹驱散他们，场面混乱。有人趁机破坏警车，被警员以胡椒喷雾驱赶。

到场者塞利姆·杰比拉向记者申诉，警察“毫无理由地朝我们发生催泪弹”。

布鲁塞尔市长菲利普·克罗斯通过推特对民众说，尽管他能理解人们希望在春天到户外去，但“我们不能容忍这样的聚会”。他感谢警察进行“艰巨的工作，也感谢遵守规则一年多的人们”。

警方已展开调查，要揪出通过面簿发假消息的人。