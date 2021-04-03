法国确诊病例超474万 官方关注复活节假期民众出行

（早报讯）当地时间2日，法国冠病累计确诊病例超过474万起。法国官方密切关注复活节假期的民众出行情况。

中新社报道，根据官方疫情数据，法国2日单日新增冠病确诊病例46677起，累计确诊病例升至4741759起。法国冠病累计死亡病例现为96280起，新增死亡病例332起。目前法国冠病住院患者增至28729人，重症患者增至5254人，医疗系统压力持续增大。

法国官方密切关注复活节假期的民众出行情况。由于本周末就是复活节假期，而法国本土全境的“封城”也在此时正式实施，因而民众的出行会受到不小影响。但据法国国家铁路公司的初步测算，预计仍将有60万人次在复活节周末乘坐高铁列车出行。

法国交通运输部长杰巴里2日强调，民众必须遵守即将在法国本土全境正式生效的“封城”措施。他说，若没有合理理由，民众仍应在住所半径10公里范围内出行；同时不建议民众在复活节假期出国旅行。

杰巴里还表示，官方预测未来乘坐火车的人数还会进一步减少，会根据载客量的变化继续调整高铁列车的运力。官方要求法国国家铁路公司暂时维持目前的运力，以满足民众的必要出行。

法国总理卡斯泰与卫生部长维兰2日视察法国中部地区的医疗系统状况。卡斯泰表示，医疗系统面临巨大压力，重申将会把法国重症监护床位数量提升至1万张，他还表示官方将追加投入9000万欧元用于重建图尔大学医疗中心。