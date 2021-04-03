马卫生部长：马国至今没人因接种冠病疫苗而死

（早报讯）马来西亚卫生部长阿汉峇峇说，马国截至3月31日已经接种冠病疫苗的70万6404人之中，有3.5%或2万5770人出现副作用。这些有副作用者之中，99.5%的症状轻微。换言之，出现严重副作用者约有1290人。但他强调，马国至今没人由于接种冠病疫苗而死亡。

阿汉峇峇周五在博特拉大学教学医院推介三本关于冠病疫情的书籍后告诉媒体，出现严重副作用的症状包括脸部等身体部位肿胀、呼吸急促和胸口不适，这都需要医生治疗及进一步观察。他说，轻微副作用则包括注射部位疼痛、发烧、头痛、疲惫、呕吐、恶心、关节痛及身体发痒等。

他说，上述2万5770名出现副作用之中，有3676人是国家药剂监管机构（NPRA）发现的，其余2万2094人是透过手机应用MySejahtera主动投报的。他表示，马国冠病疫苗接种者出现副作用的概率，比辉瑞疫苗第三阶段研究时的概率更低。

阿汉峇峇周六在推特表示，马国截至周五共有77万零653人接种了冠病疫苗。其中50万6069人已施打首剂疫苗，其余26万4584人已完成接种两剂疫苗。马国截至周五共有776万9449人已登记接种冠病疫苗。当局计划为全国约2670万人接种疫苗，其中32%已登记表明愿意接种。