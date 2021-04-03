美乌总统通电话讨论乌东局势等问题

（早报讯）美国总统拜登周五（2日）与乌克兰总统泽连斯基通电话，就乌克兰东部局势等问题进行了讨论。这是拜登就任总统后首次与泽连斯基通电话。

根据白宫声明，拜登在通话中表示，美国坚定支持乌克兰主权与领土完整，支持乌克兰反腐和改革议程。双方还讨论了合作应对新冠疫情等问题。

另据报道，泽连斯基当天在乌总统办公室官网发布的视频讲话中说，他与拜登就乌东部顿巴斯地区局势、乌克兰反腐、司法和宪法法院改革等进行了交流，拜登对乌改革措施表示支持。

泽连斯基说，当前维持顿巴斯地区全面停火是继续推进明斯克和谈和“诺曼底模式”谈判进程的保证。泽连斯基重申乌方通过外交途径解决乌东部问题的立场。

乌克兰东部地区局势近来再趋紧张。乌克兰方面3月30日表示，俄方在俄乌边境地区集结军队，对乌国家安全构成严重威胁。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫4月1日表示，北约国家及其他势力的军事力量在俄边境地区正变得更为活跃，这迫使俄方保持警惕。俄罗斯正采取必要措施确保本国边境安全。他说，俄罗斯军队从未参与过乌克兰境内的武装冲突。俄罗斯、欧洲国家及世界其他地区的国家都不希望乌克兰境内再燃战火。

新华社报道，2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

2020年7月，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）与乌东部顿巴斯地区民间武装代表举行视频会议，各方就在顿巴斯地区实施全面停火达成一致。但今年2月底以来，乌东部地区交火事件和人员伤亡有所增多。乌政府军和东部民间武装互相指责对方破坏停火协议。