美国解除对国际刑事法院人员的制裁

（早报讯）美国国务卿布林肯周五（2日）说，美国政府已解除对国际刑事法院相关人员的制裁和签证限制。

布林肯在一份声明中说，美国总统拜登当天撤销了前总统特朗普去年发布的一项针对国际刑事法院的行政令。美方对国际刑事法院检察官法图·本苏达（Fatou Bensouda）和管辖、互补与合作部门负责人法基索·莫乔乔科（Fakkiso Mojochoko）的制裁已被解除，美国务院2019年出台的针对国际刑事法院特定人员的签证限制政策也被取消。

布林肯说，美方评估认为这些措施“不当且无效”。他同时表示，美方强烈反对国际刑事法院关于阿富汗和巴勒斯坦局势的行动，反对该法院试图对如美国、以色列等非缔约国人员行使管辖权。

《国际刑事法院罗马规约》缔约国大会主席德古尔门迪当天发表声明，对美国政府的决定表示欢迎，认为这一决定有助于加强国际刑事法院的工作，推动以规则为基础的国际秩序。

新华社报道，国际刑事法院去年3月裁定，批准对塔利班、阿富汗安全部队、美国军事和情报人员在阿富汗所涉战争罪和反人类罪展开调查。本苏达曾表示，有足够证据表明美方人员于2003年至2004年在阿富汗有对在押人员施行虐待、侵犯个人尊严等行为。

特朗普去年6月宣布，美方将对参与上述调查的国际刑事法院相关人员实施经济制裁和入境限制。美方同年9月宣布制裁本苏达和莫乔乔科，此举引发国际社会的不满和担忧。

国际刑事法院设在荷兰城市海牙，根据2002年生效的《国际刑事法院罗马规约》设立，对犯有种族灭绝罪、战争罪、反人类罪和侵略罪的个人追究刑事责任。