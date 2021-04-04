魏家祥：FB建海底电缆绕道马国 无关撤销维修豁免权

（早报讯）马来西亚交通部长魏家祥强调，面簿公司（FB）在东南亚投资建设海底电缆工程绕道马国被指是因为马国撤销海底电缆维修工程豁免权，是毫无根据及没有全面反映实际情况的指控。

“ECHO电缆工程不是新的工程，这项工程早于2015年开始策划，并于2018年颁给了日本电气公司（NEC）。同样地，BIFROST电缆工程也早在2015年展开，尽管阿尔卡特海底网络系统公司（ASN）最近在获得这项工程。”

他指出，这两项工程本来就是要将海底电缆连接至新加坡而非马来西亚，因为面簿于2019年在新加坡的丹戎吉宁数据中心公园设立了数据中心。

星洲网报道，魏家祥是针对前交通部长陆兆福在面簿上分享“SoyaCincau”网站有关ECHO与BIFROST海底电缆工程的报道，在面簿撰文作出回应。

陆兆福在数日前分享上述标题为《马来西亚互联网交换中心（MyIX）：基于撤销海底电缆维修工程豁免权课题，面簿最新海底电缆建于新加坡及印度尼西亚令马来西亚蒙受巨大损失》的报道，并讽刺这得感谢魏家祥为保护一家公司，赔上国家利益的“精明策略”。

魏家祥则解释，此前的海底电缆计划也都绕道马来西亚，例如2018年的东南亚-日本2号（SJC2）海缆。

“然而，数据中心设立在新加坡而不是马来西亚，这是因为我们缺乏数据基建设施。例如在希盟执政的2018至2019年期间，把时间和金钱浪费在过时的构思上例如飞行车，而不是符合工业4.0的数据及革新中心。”

他也揶揄陆兆福身为具有影响力的政治领袖，为何更倾向于分享不可信的消息，而不愿引述来自《经济学家》或亚洲新闻台的消息。“难道陆兆福希望在即将来临的民主行动党党选中，被该党的代表当作英雄？

“众所周知，尤其是业者，随着美国及中国关系紧张，美国公司都避免在南中国海安装海底电缆，这是因为他们觉得美国的通讯网络可能会受到中国的监督。”

他强调，从2018年开始，海底电缆工程都改为取道太平洋，绕过南中国海，因此并不存在国家海运政策的问题。

“在希盟执政期间，前交通部长（陆兆福）于2019年4月1日批准了外国船只维修海底电缆的沿海贸易政策豁免，我在2020年11月15日撤销了这项豁免权。”

他强调，交通部绝对不会为了偏袒任何公司而牺牲国家利益，因此不存在所谓的垄断问题，而业者也可通过交通部的网站来查询相关资料。

他也说，自2020年11月15日迄今，交通部供批准了7项外国船只维修海底电缆的申请，其中6项申请是在3天内批准，1项在6天内批准。

因此，他强调，根本不存在因为马来西亚船东协会或交通部延迟批准而导致外国船只必须等候多时的问题，而当局也优先处理了ASEAN Explorer及ASEAN Restorer这两艘船只的管理公司即新加坡电讯公司Singtel的申请。

“别趁机指责交通部说交通部延误了申请程序，胡说八道！”

魏家祥也重申他于2020年11月25日所发表的声明，即马国的海运政策旨在维护马国海运业者的利益。他呼吁各方切勿未反映出全部事实的报道所影响，并希望陆兆福以后能够分享更多专业的媒体报道。

“不要过于追求热衷于追求他人的支持而暴露了本身是一个故意触发负面看法及刻意忽略事实的政治人物。”

魏家祥强调，印尼官方也最近也收紧了他们的海运政策。“印尼当局要捍卫他们的国家主权，并为本地业者提供更多机会；奇怪的是，为何陆兆福完全不提此事？印尼可以捍卫他们的国家主权，马来西亚却不可以？

“我也建议陆兆福跟马来西亚船东协会主席阿都哈克和他的委员会成员，以及航运业专家兼马来西亚对外贸易发展机构主席哈林莫哈末会面，聆听本地业者对交通部现有海运政策的意见，若愿意跟他们见面，我可以帮忙安排！”