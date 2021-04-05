美能源部长：拜登愿在没有共和党支持下推进基建计划 

（早报讯）美国能源部长表示，如果美国总统拜登不能达成两党协议，他将愿意在没有共和党议员支持的情况下推进其2万亿美元（约2.7万亿新元）的基础设施建设计划。

路透社报道，美国能源部长格兰霍姆星期天（4日）说，拜登更希望他的计划得到共和党的支持，但如果做不到这点，他应该会支持使用国会的“协调立法程序”（Reconciliation process），让民主党在参议院通过这项计划。

格兰霍姆接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：“正如他（拜登）所说，他被选为总统是为了为美国做事。如果全国绝大多数人、民主党人和共和党人都支持我们把钱花在国家上，不使我们在全球竞争中失利，那么他就会这么做。”

格兰霍姆指出，大多数美国人目前支持拜登的计划。格兰霍姆是在星期天的电视新闻节目中宣传这一提议的拜登政府高级官员之一。

美国之音报道，自今年1月上任以来，拜登多次表示希望与共和党合作。

但是，这项基础设施计划——他的第二项主要立法倡议——到目前为止似乎不太可能比他的第一项计划获得更多的跨党派支持。他的第一项计划是价值1.9万亿美元的冠病疫情救助计划，上个月仅在民主党的支持下通过，即使用“协调立法”这项程序性策略。

参议院共和党领袖·麦康奈尔上周表示，拜登的基础设施计划“十分大胆”，但将提高税收和增加债务。他誓言“每一步都要与之抗争”。

共和党参议员布朗特星期天敦促拜登，如果他希望得到共和党议员的支持，就得大幅缩减这一计划。

布朗特星期天在福克斯新闻说：“如果我们回头看看公路、桥梁、港口和机场，甚至可能是地下水系统和宽带，你所谈论的还不到整个方案的30%。”他相信一个规模较小的目标，大约6150亿美元，对他的一些共和党同僚来说会更容易接受。

来自密西西比州的共和党参议员威克尔与党内其他人一道，试图将拜登的计划定性为增税，而不是修复和重建国家的交通、通讯、供水和电力网络。

威克尔在全国广播公司（NBC）的节目中说：“总统提出的不是一项基础设施法案。这是一个巨大的增税。”

拜登的计划将把扣除后的企业所得税税率从目前的21%提高到28%。他的前任特朗普和共和党议员在2017年将公司税率从35%下调至21%。