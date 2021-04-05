私企经营冠病疫苗接种 巴基斯坦年轻人响应热烈

（早报讯）巴基斯坦私营机构周末首次提供冠病疫苗接种服务，数以千计的年轻人争相接种，卡拉奇一些地区的疫苗已被抢购一空。

路透社报道，巴基斯坦政府目前正在为前线医护人员和50岁以上者提供免费接种，但由于接种进展缓慢，当局于3月宣布，允许私营机构为公众提供进口冠病疫苗接种计划。

私营机构在首轮接种推出俄罗斯研发的“卫星五号”（Sputnik V）冠病疫苗，一套两剂收费1万2000巴基斯坦卢比（约107新元）。

虽然价格不便宜，但在许多接种设施外还是见到长长的人龙。在卡拉奇的接种中心甚至需要等候将近三个小时。上载到社交媒体的照片显示，在卡拉奇南市医院外，天黑之后还有许多人在排队。

选择自费接种疫苗的人以尚未获得免费接种资格的年轻人占大多数。

34岁的艾哈迈德在卡拉奇一家高档私人医院接种后说：“我很高兴终于接种了，因为现在旅行都需要接种冠病疫苗。”

一名不愿透露姓名的医院负责人说，该医院采购了5000剂卫星五号疫苗，两天之内已没有剩货，疫苗不是已使用就是被人预定了。

尽管巴基斯坦的私人销售冠病疫苗计划已经启动，但该国政府和进口商针对疫苗价格的纠纷仍未打破僵局。

巴基斯坦政府起初同意免除进口疫苗的价格上限，后来却取消豁免，并表示将设定最高定价。

一家已进口5万剂卫星五号疫苗的制药公司把巴基斯坦政府告上法庭并赢得了一项临时命令，允许其在定价确定前继续销售疫苗。