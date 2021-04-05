约旦宣布挫败一起危害国家安全活动

（早报讯）约旦副首相兼外交与侨务大臣萨法迪星期天（4日）说，约旦日前挫败一起亲王哈姆扎·本·侯赛因等人参与、与境外势力相勾连的危害国家安全活动。

新华社报道，萨法迪当天在安曼举行新闻发布会，通报关于哈姆扎被逮捕传闻及对哈姆扎等人危害国家安全活动的初步调查情况。

萨法迪说，约旦安全机构展开全面联合调查行动，发现哈姆扎等人与所谓“外部反对派”等境外势力相勾连，试图动用相关人员传播虚假信息、煽动民众，进行危害约旦国家安全与稳定的活动。哈姆扎本人还不断与约旦社会人士接触，企图动员他们参与到其活动中。

萨法迪还说，根据约旦情报部门截获的情报，外部势力甚至与哈姆扎的妻子联系，提出为哈姆扎夫妇准备一架飞机以便其离开约旦。

他表示，相关活动已被国家有关机构“扼杀在萌芽中”。相关调查仍在继续，调查结果将公开透明。目前已有10多名涉事人员被捕。

约旦武装部队4月3日发表声明，否认有关逮捕哈姆扎的传闻，但表示哈姆扎被要求停止针对国家安全和稳定的活动。

哈姆扎现年41岁，为约旦已故国王侯赛因和他的第四个妻子努尔王后之子，也是现任国王阿卜杜拉二世同父异母的弟弟。阿卜杜拉二世1999年2月任命哈姆扎为王储，2004年11月决定废黜其王储职位。