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驳斥极端指控 林冠英直指“马哈迪错了”

文 / 陈慧璋

发布 / 2021年4月5日 11:42 AM

林冠英说，民主行动党以马来西亚人为先，相比之下，只代表单一种族或宗教的国盟或国阵成员党才是真正的种族主义与极端。（中国报）

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（早报讯）马来西亚前首相马哈迪指民主行动党极端，民行党秘书长林冠英周一（5日）发文告反驳，直指这位前希盟领导人的言论“错误、毫无根据且具误导性”。

“透视大马”报道，林冠英说：“马哈迪错了，因为历史和事实证明民行党不分种族和宗教，代表所有马来西亚人。”他说：“和首相慕尤丁自认马来人为先不同，民行党主张马来西亚人为先。”

林冠英表示，无论是在朝在野，民行党都积极服务和协助各种族和宗教人士，因此马哈迪的指控毫无根据。他说：“民行党从未歧视或采取任何不利于马来人或非马来人、回教徒或非回教徒权益的立场。”

他说，民行党领袖甚至曾因捍卫马来人和非马来人的权利而入狱。

马哈迪星期天在国家电检局与非政府组织成员会交流后对记者表示，马华过去一度也是‘相当极端’的政党，而巫统也与马华合作。”

马哈迪说，他在希盟执政期间与民行党合作组成政府，也发现民行党是个“有时极端”的政党。

马哈迪说：“民行党应该意识到马来西亚是一个多元种族的国家，他们应该为所有种族努力，而不是为了自己的种族奋斗。”

林冠英周一指出，马哈迪的谈话具误导性，没看到民行党的包容性，并强调民行党议员来自各族，包括马来人以及沙巴、砂拉越人。

林冠英说：“民行党始终坚守联邦宪法，从未抵触。相比之下，只代表单一种族或宗教的国盟或国阵成员党，才是真正的种族主义与极端。”

林冠英表示庆幸的是，越来越多马来西亚人对民行党的服务留下深刻印象，不认为该党是极端主义者，而民行党也能在马来选民比非马来选民多的选区胜选。

马哈迪领军由人民公正党、民行党、土著团结党及诚信党组成的希盟，征战第14届大选，并一举击垮执政60年的国阵，实现马国首次政党轮替。

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