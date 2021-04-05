驳斥极端指控 林冠英直指“马哈迪错了”

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪指民主行动党极端，民行党秘书长林冠英周一（5日）发文告反驳，直指这位前希盟领导人的言论“错误、毫无根据且具误导性”。

“透视大马”报道，林冠英说：“马哈迪错了，因为历史和事实证明民行党不分种族和宗教，代表所有马来西亚人。”他说：“和首相慕尤丁自认马来人为先不同，民行党主张马来西亚人为先。”

林冠英表示，无论是在朝在野，民行党都积极服务和协助各种族和宗教人士，因此马哈迪的指控毫无根据。他说：“民行党从未歧视或采取任何不利于马来人或非马来人、回教徒或非回教徒权益的立场。”

他说，民行党领袖甚至曾因捍卫马来人和非马来人的权利而入狱。

马哈迪星期天在国家电检局与非政府组织成员会交流后对记者表示，马华过去一度也是‘相当极端’的政党，而巫统也与马华合作。”

马哈迪说，他在希盟执政期间与民行党合作组成政府，也发现民行党是个“有时极端”的政党。

马哈迪说：“民行党应该意识到马来西亚是一个多元种族的国家，他们应该为所有种族努力，而不是为了自己的种族奋斗。”

林冠英周一指出，马哈迪的谈话具误导性，没看到民行党的包容性，并强调民行党议员来自各族，包括马来人以及沙巴、砂拉越人。

林冠英说：“民行党始终坚守联邦宪法，从未抵触。相比之下，只代表单一种族或宗教的国盟或国阵成员党，才是真正的种族主义与极端。”

林冠英表示庆幸的是，越来越多马来西亚人对民行党的服务留下深刻印象，不认为该党是极端主义者，而民行党也能在马来选民比非马来选民多的选区胜选。

马哈迪领军由人民公正党、民行党、土著团结党及诚信党组成的希盟，征战第14届大选，并一举击垮执政60年的国阵，实现马国首次政党轮替。